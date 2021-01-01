New York'un radarında halen Schröder var!

New York Knicks'in bu sezon sonrasında Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder ile anlaşmayı düşündüğü iddia edildi.



SNY'den Ian Begley, Schröder ile ilgili şunu açıkladı:



"Schröder için bir ihale savaşına girmek isteyeceklerini sanmıyorum, sanırım ölü sezonda değerlendirecekleri birkaç seçenek olacak, ancak Schröder da kesinlikle o listede. Kesinlikle Knicks'in takım içinde değerlendirdiği birisi."



Begley bunun üzerine, Schröder'ın kısa süre önce Lakers'ın yaklaşık dört yıllığı 84 milyon dolarlık uzatma kontratı talebini geri çevirdiğini de sözlerine ekledi.



Knicks'in yakın zamanda adı, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ile de geçiyordu.



