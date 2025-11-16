16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Nefes kesen maçta kazanan Bahçeşehir Koleji!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i deplasmanda 78-75 mağlup etti.

calendar 16 Kasım 2025 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 15:21
Haber: Sporx.com
Nefes kesen maçta kazanan Bahçeşehir Koleji!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 78-75 kazandı.

Bahçeşehir'de Malachi Flynn 23 sayı 6 asistle yıldızlaşarak galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 25 sayı atan Jordan Loyd ve 22 sayı atan Ercan Osmani, mağlubiyete engel olamadı.


Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve puanı 14 oldu. Bahçeşehir Koleji ise 7. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ deplasmanına gidecek. Bahçeşehir Koleji ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-41

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.