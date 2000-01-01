NBA'den takımlara maske takma konusunda uyarı geldi!

NBA'in, Florida'daki bubble'ın içinde herkesin maske kullanmasını yeniden vurgulamak için, geçtiğimiz gün takımları bir notla bilgilendirdikleri açıklandı.



Takımlara ayrıca maske takmanın önemini yinelemek için, bir sonraki takım toplantılarının bir bölümünde buna yer vermeleri söylendi.



Ekiplere, kurallara uymamanın cezalarınının, uyarılardan ve para cezalarından, askıya almalara ve hatta kampüsten çıkarılmaya kadar değiştiğini ve tekrar tekrar aynı suçu işleyenlerin disipline maruz kalacağının hatırlatıldığı bildirildi.



Uyarının, Toronto Raptors guardı Terence Davis'in, takımın Cumartesi gecesi Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maç öncesinde maskesinde bir delik açtığının görülmesi sonrasında geldiği belirtildi.



Oyuncuların maç sırasında benchte maske takmaları zorunlu olmasa da, Walt Disney World Resort içinde herhangi bir yerde takmaları bekleniyor.



Birkaç oyuncu, Disney'deki maske tartışmalarının merkezinde bulunmuştu. Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, geçtiğimiz günlerde ihbar edildikten sonra, bubble'da yüzünü örtmenin "anlamsız" olduğunu söylemişti.



