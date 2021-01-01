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NBA, saha içindeki maske kurallarını güncelledi

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, 30 takımla da KOVID-19 güvenliği ile ilgili güncellenmiş bilgileri paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, 30 takımla da KOVID-19 güvenliği ile ilgili güncellenmiş bilgileri paylaştı.

Charania'ya göre bugünden itibaren, maçta oynayacak tüm aktif oyuncuların her devrenin başında oyuna girene kadar saha kenarında ve benchte maske takması gerekeceği açıklandı.

Oyuncuların oyundan çıkış yaptıktan sonra maske takmalarının şiddetle tavsiye edildiği, ancak zorunlu olmadığı belirtildi.

Önceden, yalnızca aktif olmayan oyuncuların saha kenarında maske takması gerekiyordu ve bu durumun aynı şekilde devam edeceği bildirildi.

Ek olarak, tüm oyuncular ve koçluk personelinin takımdan uzaktayken ve içerideyken maske takması gerekeceği de notlara eklendi.


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