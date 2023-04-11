NBA'de haftanın oyuncuları, Portis ve Kawhi!

Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis ve LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, NBA'de normal sezonun son haftası için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, Portis ve Kawhi!
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11 Nisan 2023 12:38
Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis ve LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, NBA'de normal sezonun son haftası için Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Portis 20.7 sayı ve 12.3 ribaund ortalamaları yakalarken yüzde 59.1 üçlük isabeti yakaladı.

Leonard ise takımının 3-0 ile kapattığı haftada 25.7 sayı, 10.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakaladı.

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