Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, 700 milyon dolara yakın bilet geliri kaybetti!

NBA'in, KOVID-19 pandemisi nedeniyle Mart ayı ortasında kapatılmasının ardından iptal edilen 258 normal sezon maçından tahmini olarak 694 milyon dolar kaybettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, KOVID-19 pandemisi nedeniyle Mart ayı ortasında kapatılmasının ardından iptal edilen 258 normal sezon maçından tahmini olarak 694 milyon dolar kaybettiği bildirildi.

Los Angeles Lakers, New York Knicks, Golden State Warriors, Houston Rockets ve Boston Celtics'in, taraftar gelirlerini en çok kaybeden ilk beş takım olduğu açıklandı.

Warriors'ın, maç başına 6 milyon dolarla en fazla geliri taraftarlardan elde eden takım olduğu belirtilirken, kendilerinden sonra gelen ekiplerin 5.6 milyon dolarla Lakers ve 5.2 milyon dolarla Knicks olduğu kaydedildi.

Ortalama NBA brüt maç günü taraftar gelirinin, maç başına yaklaşık 2.7 milyon dolar olduğu söylendi.

Başkan Adam Silver, ligin gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını bilet satışlarından ve diğer maç günü taraftar harcamalarından elde ettiğini belirtti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal