NBA, 700 milyon dolara yakın bilet geliri kaybetti!

NBA'in, KOVID-19 pandemisi nedeniyle Mart ayı ortasında kapatılmasının ardından iptal edilen 258 normal sezon maçından tahmini olarak 694 milyon dolar kaybettiği bildirildi.



Los Angeles Lakers, New York Knicks, Golden State Warriors, Houston Rockets ve Boston Celtics'in, taraftar gelirlerini en çok kaybeden ilk beş takım olduğu açıklandı.



Warriors'ın, maç başına 6 milyon dolarla en fazla geliri taraftarlardan elde eden takım olduğu belirtilirken, kendilerinden sonra gelen ekiplerin 5.6 milyon dolarla Lakers ve 5.2 milyon dolarla Knicks olduğu kaydedildi.



Ortalama NBA brüt maç günü taraftar gelirinin, maç başına yaklaşık 2.7 milyon dolar olduğu söylendi.



Başkan Adam Silver, ligin gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını bilet satışlarından ve diğer maç günü taraftar harcamalarından elde ettiğini belirtti.



