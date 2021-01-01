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NBA, 2021-22 sezonunda normal takvime dönüyor

NBA, normal sezonun başlangıcı olarak 19 Ekim de dahil olmak üzere, 2021-22 sezonu için önemli tarihleri açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, normal sezonun başlangıcı olarak 19 Ekim de dahil olmak üzere, 2021-22 sezonu için önemli tarihleri açıkladı.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, takımları 2021-22 sezonu için önemli tarihler konusunda bilgilendirdi ve son iki sezonun KOVID-19 salgını tarafından alt üst edilmesinin ardından, geleneksel bir zaman çizelgesiyle normale dönüş belirtileri gösterdi.

Amerikan futbolu sezonu ile rekabetten kaçınmak adına sezona sonbahardan daha geç başlamak için NBA takvimini kalıcı olarak değiştirmeye yönelik baskılar olsa da, ligin en azından gelecek sezon için her şeyi eski haline döndürmeyi tercih ettiği görüldü.

İşte 2021-22 sezonu için bildirilen önemli tarihler:

28 Eylül: Antrenman kampının başlaması
19 Ekim: Normal sezon başlangıcı
16 Nisan: Playoff başlangıcı
2 Haziran: Final serisinin 1. maçı
19 Haziran: Final serisinin 7. maçı
23 Haziran: 2022 NBA Draftı


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