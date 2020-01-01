Nash ve D'Antoni, Brooklyn'de tekrar bir araya gelebilirler!

Brooklyn Nets'in, yardımcı koç adayları olarak Mike D'Antoni ve Phil Handy'yi düşündüğü iddia edildi.



Nets, Steve Nash'i yeni başantrenör olarak atadıktan sonra, koçluk kadrosuna ekleyecek isim bulma arayışını sürdürüyor.



YES Network'ten Frank Isola'ya göre D'Antoni ve Handy, NBA sezonunun bitiminden sonra, Nets için asistan koç adayları oldular.



D'Antoni, Phoenix Suns'ta başantrenör olduğu dönem sonrası, Nash ile yeniden bir araya gelebilir. Nash, D'Antoni'nin sisteminin altında All-Star bir oyun kurucu olarak üst üste iki MVP ödülü kazanmayı başarmıştı.



Eski Suns, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets koçu, bubble playofflarından elendikten sonra, Houston ile yollarını ayırmıştı. D'Antoni, hücumdaki yetenekli oyuncuların kariyerlerinde yeni zirvelere ulaşmalarına yardımcı olmasıyla biliniyor.



Öte yandan Handy, bu sezon Lakers antrenör kadrosunun bir üyesi olarak, sezonu NBA şampiyonu olarak tamamlamıştı.



