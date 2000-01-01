Nash: "Kyrie, Allen Iverson'dan yetenekli"

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, oyun tarzları olarak NBA efsanesi Allen Iverson'ın, Kyrie Irving için adil bir karşılaştırma olup olmadığına dair görüşünü paylaştı.



Nash, Iverson'ın heyecan verici bir oyuncu olduğunu belirtirken, Irving'in daha yetenekli olduğunu belirtti:



"Bence Allen başlı başına özeldi. Kyrie'nin de daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Allen farklıydı, değişik bir şekilde heyecan verirdi. Çizgiye çok sık giderdi. Aşırı rekabetçi bir adamdı. Tüm zamanların en iyilerinden biriydi.



Kyrie, basket bulma çeşitliliği, bunu iyi bir yüzdeyle yapabilmesi, beceri düzeyi ve sayı bulma yeteneği açısından tarihi bir düzeyde yer alıyor."



90'lı yıllar sonu ve 2000'li yılların başındaki dönemde, tarzı ile NBA kültürünün değişmesinde büyük rol oynamış olan Iverson, Philadelphia 76ers ekibini 2001'de NBA Finallerine taşımıştı.



2016'da Cleveland Cavaliers ile bir yüzük kazanmış olan Irving, bu sezon 28.3 sayı ortalamasına sahip.



