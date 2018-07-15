Napoli'den Edinson Cavani'ye indirim çağrısı!

2 asist yaptı.

ile sorunlar yaşayan vedönmeye sıcak baktığı belirtilenSerie A ekibinden sürpriz bir çağrı geldi.Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Edinson Cavani'nin yılda 20 milyon euro kazandığını ve bu rakamda indirime gitmesi gerektiğine vurgu yaptı.Konu hakkında konuşan Aurelio De Laurentiis, "Cavani yılda 20 milyon euro kazanıyor. Kendisinde benim numaram var. Geri dönmek istediğini biliyorum. Maaşında indirime gitmeyi kabul ederse beni arayabilir. PSG ile iletişime geçeriz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Uruguay medyasına konuşan Edinson Cavani'nin babası, "Edinson'un gerçekten mutlu olduğu tek kulüp Napoli'ydi" açıklamasını yaptı.PSG ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 48 maçta 40 gol attı ve 1