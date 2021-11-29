Napoli, Lazio'yu darmadağın etti!

İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta mücadelesinde Napoli, konuk ettiği Lazio'yu 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli, Lazio'yu darmadağın etti!
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29 Kasım 2021 00:43
İtalya Ligi Serie A'da 14. hafta karşılaşmasında Napoli, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'yu ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Zielinski, 10. ve 29. dakikalarda Mertens ile 85. dakikada Ruiz kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Napoli, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Lazio ise 21 puanla 8. sırada yer aldı.

Napoli, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lazio ise Udinese'yi ağırlayacak.


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