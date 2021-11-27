Nani, Orlando City'den ayrıldığını açıkladı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, MLS ekibi Orlando City'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.



Nani'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Her güzel şeyin bir sonu vardır. Harika anlar, yeni dostluklar ve sportif başarılarla dolu 3 harika sezonun ardından Orlando City'den ayrılıyorum. Orlando harika insanlarla ve harika taraftarlarla evim diyebileceğim bir şehir, ancak sözleşmem sona erdi ve kulüp uzatmama kararı aldı. Florida'ya geldiğimden beri taraftarların beni ve ailemi nasıl desteklediğini asla unutmayacağım. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle."



Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de ise 2015-2016 sezonunda forma giymişti.





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