N'Koudou: 'Yapmamız gerekeni yaptık'

3-2 kazanılan Kayserispor maçında iki gol atan Beşiktaşlı Kevin N'Koudou maçın ardından konuştu.



27 yaşındaki futbolcu, "Sahada reaksiyon göstermek çok önemli. Sezon bitmedi. Geçen hafta reaksiyon gösteremedik, kötü kaybettik. Bu hafta takım olarak geriden inanılmaz geldik. Hocamız için, kulüp için, taraftarlar için yapmamız gereken şeyi yaptık." dedi.



Fransız oyuncu gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine de değinerek, "Hocamız en iyi 11'i kurar. Sakatlıktan döndüm, çok şükür. Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11'de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ