"KAGAWA'NIN ŞOV YAPMASI..."

"SEZON SONU BİR BAKMIŞSIN..."

Türk popunun önemli ismi Mustafa Sandal, taraftarı olduğu Beşiktaş'ı TRT Spor'a değerlendirdi. Kagawa transferinden mutlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Beşiktaş'a her zaman şampiyonluk yakışır" dedi.Sandal, konuşmasının başında Antalyaspor galibiyeti ile ilgilidedi.Siyah-beyazlıların Kagawa transferi ile ilgili de konuşan Sandal,dedi.Konuşmasının sonunda "" diyerek "" imasında bulunan ünlü sanatçı,diyerek konuşmasının sonlandırdı.