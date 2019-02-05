Türk popunun önemli ismi Mustafa Sandal, taraftarı olduğu Beşiktaş'ı TRT Spor'a değerlendirdi. Kagawa transferinden mutlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Beşiktaş'a her zaman şampiyonluk yakışır" dedi.
Sandal, konuşmasının başında Antalyaspor galibiyeti ile ilgili, "Bazen haftadan haftaya, bazen bir kaç haftaya bir ritim bulur takım. Ondan sonra yükselişe geçer, bazen ayar kaçar düşüşe geçer. Şu an o havayı yakaladık gibiyiz. Bursaspor maçı önemli. Takım iyi çalışıyor, Nevzat Demir'de çalışmalar güzel gidiyor." dedi.
"KAGAWA'NIN ŞOV YAPMASI..."
Siyah-beyazlıların Kagawa transferi ile ilgili de konuşan Sandal, "Son transferimiz Kagawa'nın girip şov yapması ve enerjiyi yükseltmesi, hem takımı, hem Beşiktaş'ı havaya sokması, seyirciye de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Seyirciyi de bu hafta zaten bizim Park'ta görürüz, tıklım tıklım olur diye düşünüyorum." dedi.
"SEZON SONU BİR BAKMIŞSIN..."
Konuşmasının sonunda "Sezon sonunda bir bakmışsın..." diyerek "Şampiyonluk" imasında bulunan ünlü sanatçı, "Hele arka arkaya bir kaç maç aldık mı bakmışsın enteresan şeyler olmuş. Sezon sonunda bir de bakmışsın... Beşiktaş'a her zaman şampiyonluk yakışır, Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar." diyerek konuşmasının sonlandırdı.
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Sandal, konuşmasının başında Antalyaspor galibiyeti ile ilgili, "Bazen haftadan haftaya, bazen bir kaç haftaya bir ritim bulur takım. Ondan sonra yükselişe geçer, bazen ayar kaçar düşüşe geçer. Şu an o havayı yakaladık gibiyiz. Bursaspor maçı önemli. Takım iyi çalışıyor, Nevzat Demir'de çalışmalar güzel gidiyor." dedi.
"KAGAWA'NIN ŞOV YAPMASI..."
Siyah-beyazlıların Kagawa transferi ile ilgili de konuşan Sandal, "Son transferimiz Kagawa'nın girip şov yapması ve enerjiyi yükseltmesi, hem takımı, hem Beşiktaş'ı havaya sokması, seyirciye de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Seyirciyi de bu hafta zaten bizim Park'ta görürüz, tıklım tıklım olur diye düşünüyorum." dedi.
"SEZON SONU BİR BAKMIŞSIN..."
Konuşmasının sonunda "Sezon sonunda bir bakmışsın..." diyerek "Şampiyonluk" imasında bulunan ünlü sanatçı, "Hele arka arkaya bir kaç maç aldık mı bakmışsın enteresan şeyler olmuş. Sezon sonunda bir de bakmışsın... Beşiktaş'a her zaman şampiyonluk yakışır, Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar." diyerek konuşmasının sonlandırdı.
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