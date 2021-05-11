Mustafa Muhammed: "Şampiyonluk için savaşıyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Şampiyonluk için savaşıyoruz'
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11 Mayıs 2021 22:59
Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, Denizlispor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Benim için gol atmak değil, kazanmak önemli. Ayağım da çok ağrıyordu ama takımıma yardım etmem gerekiyordu. Allah'a şükür kazandık. Şampiyon olunca tebrikleri kabul edeceğim. Şimdi değil.

Kaçırılan penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Şanssızlık oldu. İkinci penaltıda 'Şansın yok bugün, biz atalım' dediler ama Fatih Hoca 'Mustafa atsın' dedi. Arkadaşlarım da bana güvendi. Allah'a şükür attım. Takım için savaşıyoruz hepimiz.

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