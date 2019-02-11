Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında MKE Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı kendi sahasında 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplabasın mensuplarına açıklamalarda bulundu."Uzun bir aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oynayan oynamayan tüm oyuncuları kutluyorum. Devamını inşallah haftaya da yaparız. Ankaragücü olarak Trabzonspor maçında da iyi oyun sonucunda puanla dönebilirdik. Futbolcu grubu ve camia olarak kenetlendik. Başkanımızın çabaları sonrası açılan transfer tahtası rekabeti artırdı. Üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Camia olarak biraz daha rahatladık ve öz güvenimizi kazandık. Sonraki maçlar için daha da motive olacağız. Rekabeti daha da artırarak daha iyi Ankaragücü izlettireceğiz."