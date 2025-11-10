Mustafa Eskihellaç, Milli Takım'a çağırıldı!

TFF, profesyonel liglerde yürütülen soruşturma sonucunda 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. A Milli Takım'da yer alan Eren Elmalı kadrodan çıkarıldı; yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihallaç çağrıldı.

calendar 10 Kasım 2025 23:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 23:39
Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar açıkladı.

Federasyondan yapılan duyuruda, bahis oynadığı tespit edilen toplam 1024 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025'ten itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle listede yer alan Eren Elmalı, teknik heyet tarafından A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihallaç, kamptan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a davet edildi.

