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Mustafa Denizli: "Volkan'ı istemedik, Gökhan Töre, Diagne ve Trezeguet..."

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, gündeme dair açıklamalarda bulundu

Kaynak: Sporx.com
Mustafa Denizli: 'Volkan'ı istemedik, Gökhan Töre, Diagne ve Trezeguet...'
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14 Ocak 2019 15:15
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi. İşte Denizli'nin sözleri...

GÖKHAN TÖRE GÜNDEMDE Mİ?

"Şu anda planlarımızda Gökhan Töre yok ancak futbol ortamı öyle bir ortam ki her an her gelişme yaşanabilir. Hiçbir zaman 'olmaz' dememek gerekiyor. Kanat rotasyonunda büyük bir sıkıntımız vardı. Allah'tan çok kart ya da sakatlık durumuna düşmedik. Şartlar ne getirir, bilemeyiz. Bir gün bir düşüncemiz olursa bunu gerçekleştiririz. Yabancı sayımız dolmuş durumda. Kadromuza bir oyuncu katacak olursak, yerli olur."

VOLKAN BABACAN'I İSTEMEDİK

"Transferde bir opsiyonumuz daha var transferde onu da bugünlerde kullanırız. Kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz. Onur Kıvrak ve Volkan Babacan gündemimizde hiç olmadı. Türkiye'den hiçbir kaleci ile görüşmedik, görüşmüyoruz."

"İKİSİNİ DE BIRAKMAYIZ"

"Şu anda Diagne ve Trezeguet'i bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Kulübümüz adına değerlendirmeler yapmak zorundayız. Gelen teklifler yeterli görülmediği için gönderme kararı almadık." 


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