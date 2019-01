Mustafa Denizli: 'Trezeguet için 11 milyon Euro...'

İKİ CÜMLE SÖYLERİM, HERKES BİRBİRİNE GİRER!

İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ DELİĞE SOKTULAR

ŞAMPİYONLUK İÇİN 70 PUAN YETER

KASIMPAŞA'YI ÜLKE TAKIMI YAPMAK İSTİYORUZ

ŞAMPİYON OLUP ALT LİGE GİTMİŞLİĞİM VAR

YAPTIĞIM HESAPLARDA ŞAŞMA OLMAZ

SEZAR-BRÜTÜS HİKAYESİ ARAMAM

5-6 YIL SONRA FUTBOL KALMAZ!

"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"

Galatasaray (1987-88), Fenerbahçe (2000-01) ve Beşiktaş'la (2008- 09) şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik direktör, Beşiktaş'a Türkiye Kupası ve şampiyonluk kazandıran ilk Türk teknik adam unvanlarının da sahibi. Bu sezon hedefi Kasımpaşa ile yeni bir tarih yazmakİlk yarıyı 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Denizli, şampiyonluğa inanıyor, lacivert-beyazlı takımı tarihinde ilk kez Avrupa'ya götürmek istiyor. İşte 69 yaşındaki tecrübeli hocanın futbola dair düşünceleri:Bu mesleğe başladığımdan beri üç büyük camiada görev yaptım. Şampiyonluk yaşamış olmam önemli değil. Görev yapmış olmak, kabul görmüş olmak çok daha önemli. 90 dakikalık rakibiz herkesle. İnsanları rencide etmenin bir manası yok. Bu ülkenin mutluluğu için çalışıyoruz. Önce kendi grubumuzun mutluluğu için ama bütün bunların yanında herkesin mutluluğu için. 3 puan alacağız diye insanları birbirine düşürecek halimiz yok. Ülkemizin en fazla ihtiyacı olan şey mutluluk. Kavgalar edildi yıllarca kim ne kazandı? Ben 'İçimizdeki İrlandalılar' lafını bile söylerken kendimizden bahsettim. Bunun içinde hepimiz varız. Gerilecek bir ortam değil futbol. Burada iki cümle söylerim herkes birbirine girer. Ama bundan her zaman kaçınırım.Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum için konuşulanlar gereksiz. Ceketi giydiğin anda ilk düğmeyi yanlış iliklersen diğer düğmeleri de yanlış iliğe sokarsın. Şu anda o ceketi çıkartıp tekrar giyeceksin. Düzeltme şansın var. Düzeltme zamanı da bu zaman. Fenerbahçe'nin düşme gibi bir şey yaşaması mümkün değil. Matematikçiler ortaya çıkıp böyle bir ihtimal var diyebilir. Matematiksel olarak her ihtimal vardır. Dört Büyükler dönemsel sıkıntı yaşar ama bütün olarak sıkıntı yaşamazlar. Mesela bizim maçta Fenerbahçe'yi beğendim. Futbolda psikolojiyi olumlu-olumsuz yaşarsınız. Fenerbahçe bunu olumsuz yaşayan grup oldu. 2-0 öne geçip kendi sahasında kazanamadığı maçlar oldu. Devre arası çok iyi bir süreç Fenerbahçe için... Grafiği aşağı doğru iken, araya girilmesi teknik adam için çok önemli.Bu sene anormal bir şey olmazsa, ortalama 2.1 puan şampiyon yapar. Hatta bunun bile altına düşebilir. 2.1 ortalamayı yakalayabilecek takımlar şu an ilk 6'da. Başakşehir çok avantajlı. Ama üst grup ilk 5 hafta içinde şekillenir. Yukarısı için konuşmak kolay. Aşağıdaki grupla ilgili yorum yapmak zor. Bir de ben hayatım boyunca aşağıdaki takımlar için öngörüde bulunmadım (gülüyor)... Bu lig öyle bir lig ki namağlup küme düşebilirsin. 34 beraberlikle kümede kalamazsın. 37 puan düşme hattında nefes aldırır. Şampiyonluk için 70 veya biraz altında puan olabilir.Başakşehir yıllardır çizgisi devam eden bir takım. O manada çok avantajlılar. Taraftardan onlar da mahrum biz de mahrumuz. Ancak bizim bunu geliştirme şansımız daha fazla. Ben futbola başladığım zaman dahi, Kasımpaşa futbolun içinde var olan önemli bir markaydı. Şimdi onu geri getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de büyük taraftar kitlelerini peşinden sürükleyen takımlar hep semt takımları. Kasımpaşa'yı da ülke takımı yapmak istiyoruz. Önümüzde bu tablo varken, bizim 'İlk 10'a gireriz yeter' diyecek halimiz yok. Işığı görüyoruz ve etrafımıza da göstermek istiyoruz.Takımları kategorize etmem. Türk futbolunun en küçük biriminden en büyük birimine kadar görev yapmış biriyim ve bundan büyük keyif alıyorum. Şampiyonluktan sonra bir alt lige gitmişliğimiz var. Üçüncü ligden bir takımın da başına geçebilirim. Eğer keyif alacağımı hissedersem, takımın hangi klasmanda olduğunun önemi yok. İlk hedefimiz Kasımpaşa'ya daha önce tarihinde yaşamadığı bir şeyi yaşatmak. Bunu yaparsak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kasımpaşa Avrupa kupalarına hiç katılamamış, Türkiye Kupası alamamış.Süper Lig'in durumu ortada. Öyle bir durum var ki, Başakşehir'in arkasında yoğun bir grup... Bir golle iki sıra değişiyor. Bir gol fazla atsam lig ikincisiyim. Kaçırdığım penaltılar gol olsa liderim! Böyle bir tabloda şampiyonluktan bahsetmemek mümkün değil. Kasımpaşa'ya geldiğimin 2-3. haftasında söyledim. 28-29.haftalarda önümüzdeki rakiple aramızda 4-5 puan fark varsa şampiyon oluruz. Oradaki koşullar çok farklıdır. Bu kehanet değil. Önümüzde 17 maçın puan hesabını yapsam çok şaşma payı olmaz. Rakiplerimle ilgili yaptığım hesaplarda özellikle hiç şaşma olmaz.Lig sıralamasında VAR'ın etkisi olabilir. Adaletin var olması için ortaya konulan bir sistem. Herkes hata yapıyor, o yüzden hakemlere yüklenmeyin. VAR bizim ihtiyacımız olan ayrıca hakemleri rahatlatan bir sistem. Hakemlerin çok üzüldüğü dönemler oldu, bunu ortadan kaldırdı mümkün olduğunca. Elbette VAR'a rağmen hata olur. Neticede yorumu yapan yine insan. Ama art niyet aramak, benim tarzım değil. Hayatımda hiçbir işte arkama dönüp bakmadım bıçak yer miyim diye. Çünkü onlara güvenerek yola çıktım. Artık orada Sezar-Brütüs hikayesi aramam.Devlet futbola büyük katkı sağlamaya çalışıyor. Her yerde harika statlar var. Kulüplerin yönetim şekillerinden ve harcama biçimlerinden yaşanan zorluklar var. Yine TFF Başkanı ile Bankalar Birliği Başkanı'nın ortak çalışmasıyla devletin bir yardım eli uzanıyor. Bu kulüpleri geleceğe daha sağlıklı taşıyacak. Yani 'Şimdiye kadar izlediğiniz yol yanlıştı' dediler. Bunun içinde hem finans durumu var hem de sportif olarak doğru çalışmama durumu var. Bu hamleyi iyi değerlendirmesi lazım kulüplerin. Bu değerlendirilmezse Türkiye'de 5-6 yıl sonra futbol diye bir spor dalı olmayabilir. Bunu ciddiye alması lazım kulüplerin. Kulüpler bir atasözünü şiar edinmeli: Damdan düşen halden anlar. Biz damdan düştük, bir daha düştün mü artık kalkamazsın.Transferi bitirdik. Toplam 4 takviye yaptık. Hem saha içine hem saha kenarı için alternatifi artıracak isimleri kadromuza kattık.Politikamız şu; hem iş yapsın hem de ileride kulübe ekonomik değer katsın. Yaptığımız transferlerin en yaşlısı 24 yaşında. 19-20-23 ve 24 yaşında aldığımız oyuncular.En sevdiğim futbolcu tipi birkaç bölgede oynayabilen oyuncu... O zaman sayısal olarak çok kalabalık bir kadron olmasa da farklı mevkilerde kullanabildiğin için derinlik sağlayabiliyorsun.