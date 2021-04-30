Mustafa Denizli, ilk maçına Ümraniye karşısında çıkıyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında 1 Mayıs Cumartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak.



Yardımcılığını Mert Nobre'nin yaptığı Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, son 2 haftaya 57 puanla 5. sırada girdi. Altay, 33. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.



Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.



2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de play-off finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı.



Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.



