Mustafa Denizli'den 5 yıldıza bizzat teklif!

18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken dün ortaya atılan iddialar siyah-beyaz-lı camiada büyük heyecan yarattı.



Mustafa Denizli'nin tribünleri ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu öne sürülürken Galatasaray odak-lı bu transfer hamleleri dikkat çekti.



Galatasaray'daki geleceği belli olma-yan Arda Turan için nabız yoklan-dığı iddia edilirken hem savunmada hem de orta sahada görev alan Donk'un da listede olduğu gelen haberler arasında. Bu iki ismin Fatih Terim'in de durumuna bağlı olduğu kaydedilirken, Terim'in G.Saray'da kalması halinde bu ayrılıklara izin vermeyeceği konuşuluyor.



ALPASLAN ÖZTÜRK BOMBASI



Mustafa Denizli'nin Altay ile devam etmesi halinde Göztepe ile yollarını ayıran ve G.Saray ile anlaştığı konuşulan Alpaslan Öztürk'ü de takımda görmek istediği öğrenildi.



İnternet sitelerine sızan haberlerde tecrübeli çalıştırıcının Alpaslan'a "Bize İzmir'i tanıyan oyuncular lazım. Kapımız açık" dediği kaydedildi. G.Saray'ın el sıkıştığı bir başka oyuncu olan ve son olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara'ya da "Yuvana dön" çağrısı yapıldığı öne sürüldü.



Altyapıdan yetişen 2009-2012 yılları arasında siyah-beyazlı ekibin formasını giymişti.



YENİ DURAĞI ALTAY MI?



Avrupa'da Atletico Madrid ve Barcelona gibi İspanyol devlerinde görev yapan 34 yaşındaki Arda Turan, Türkiye'ye dönüşünün ardından önce Başakşehir'e ardından da G.Saray'a transfer olmuştu. Altay ile ismi geçen yıldız futbolcu geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maçta 4 gol kaydedip 2 kez de asist yaptı.



YERLİ GOLCÜDE LİSTE BAŞI PEKTEMEK



Altay'ın bir yandan da hücum hattına takviye yapmayı hedeflediği bilinirken, bonservisi elinde olan futbolcuların ön planda olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Mustafa Pektemek'i de yakın takibe aldığı ileri sürülüyor. 32 yaşındaki yıldız isim bu sezon 35 maçta 7 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Kariyerinde toplamda 12 kez milli formayı da giyen başarılı oyuncunun ay-yıldızlı ekipte 1 golü bulunuyor. Şu ana dek oynadığı tüm takımlarda 386 maçta görev yapan isim 84 kez gol sevinci yaşadı.



