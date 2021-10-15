Mustafa Cengiz ve yönetimi için kritik gün

Galatasaray'da ertelenen 2019 yılı mali genel kurulu yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz ve yönetimi için kritik gün
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15 Ekim 2021 15:54
Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen mali genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başlayacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

 


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