Muslera'ya teşekkür; 'Puanı tek başına aldın'

Schalke beraberliği sonrasısoyunma odasında tüm oyuncular adeta günah çıkartırcasınaözür diledi.Kusursuza yakın performansıyla takımına bir puanı getiren isim olan Uruguaylı eldivene teşekkür eden oyuncular, kendi performanslarına yönelik ise özeleştiride bulundular.Maicon, Ndiaye, Eren gibi isimler Muslera'ya, "Bugün bu puan senin eserin. Senin gibi bir kaleci arkamızda olduğu için çok şanslıyız. Bu muhteşem atmosfer cehenneme dönmediyse sergilediğin performans sayesindedir. Oynadığımız futbolun karşılığı 1 puan değildi. Bu puanı tek başına sen aldın" ifadelerini kullandılar. Muslera'nın ise bu sözlere karşılık olarak, "Biz bir ekibiz. Bugün ben üzerime düşeni yaptım, yarın siz yaparsınız" yanıtını verdiği öğrenildi.Diğer taraftan Schalke maçından sonra basın toplantısında Muslera ve Ozan Kabak'ı öven Teknik Direktör Fatih Terim de dünkü antrenman öncesi bu ikiliyle özel olarak görüşerek performansları için teşekkür etti.Terim'in takıma yönelik yaptığı konuşmada ise Schalke maçını unutmaları gerektiğini söyleyerek, "En azından kaybetmedik. Hemen toparlanmalı ve önümüzdeki ilk maça konsantre olmalıyız" dediği belirtildi.Muslera, 3 grup maçında sadece 1 gol yerken, bu zamana kadar üzerine gelen 16 isabetli rakip şutunun 15'ini kurtardı. Yaklaşık yüzde 92'lik bir isabetli şut kurtarma oranı olan Muslera, Şampiyonlar Ligi'nin de en iyi kalecisi oldu.Öte yandan, sarı-kırmızılı formayla 4. kez Şampiyonlar Ligi sezonu yaşayan Muslera, Taffarel ve Mondragon'u geçerek en iyi isim olmayı başardı.