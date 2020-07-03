Muslera 6 aylık dönüş süresini 4 aya indirdi

Sezonun tamamlanmasına kısa süre kala büyük sıkıntıyı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ssakatlanmasıyla yiyen Galatasaray'da, gelecek sezonun planlaması da tecrübeli oyuncuya bağlı olarak gerçekleşecek.



6 aylık dönüş süresini çok kısa bir vakitte 4 aya indiren Muslera, dün ayağı bandajlı bir şekilde antrenmana katılırken, kaleci antrenörleri eşliğinde el göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdi.



Sağlık ekibinin hedefi, Muslera'yı ilk yarının ortalarında da olsa takıma yetiştirebilmek olacak. Fernando Muslera'nın 2021'den önce sahalara dönebileceği tahmin ediliyor.



Sarı kırmızılılarda hesapları karıştıran yabancı kaleci transferi ihtiyacı da büyük ölçüde rafa kalkmış oldu. Galatasaray'da gündeme son olarak Bravo, Beto ve Subasic gibi isimler gelmişti. Süper Lig'de yeni sezonun Eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor.



