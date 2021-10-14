Muslera, 10 bin kilometre uçup kaleye geçecek

10 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kaleciler Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'yi hazır bulmadı. İki eldiven, Tuzla ve İstanbul ile yapılan hazırlık maçlarında 3'er gol yedi. Muslera, cuma günü Brezilya'ya karşı forma giydikten sonra 10 bin km yol kat edip Konya maçına çıkacak.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu haftaki İttifak Holding Konyaspor maçında Fernando Muslera'yı dinlendirip, yerine Fatih Öztürk veya İsmail Çipe'den birini oynatma planı suya düştü.Fatih ve İsmail'in son durumlarını görmek amacıyla TFF 1. Lig ekipleri Tuzlaspor ve İstanbulspor ile özel maçlar yaptıran Terim, hayal kırıklığına uğradı. İsmail, 4-3 kazanılan Tuzla karşılaşmasında, Fatih de 3-3 biten İstanbulspor maçında 3'er gol yedi.Yedek kaleciler beklenen düzeyde olmadığı için pazar günü İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında kaleyi yine Muslera koruyacak.15 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle sabaha karşı 2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Uruguay maçında milli takımının formasını giyecek olan Uruguaylı kaleci, daha sonra 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak gelecek ve doğru dürüst idman dahi yapmadan Nef Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasına çıkacak.