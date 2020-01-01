Murray ve Porter Jr. ikilisi, playofflarda dönebilir!

Denver Nuggets'ın, hem Jamal Murray hem de Michael Porter Jr.'ın playofflar başladığında sakatlıklarından dönmelerini beklediği iddia edildi.



Murray, önceki yılın Nisan ayında ön çapraz bağını yırttığından beri parkelerden uzak kalırken, Porter ise 6 Kasım'da geçirdiği üçüncü sırt ameliyatından beri oynamamıştı. Nuggets başkanı Tim Connelly, 11 Şubat'ta her iki oyuncunun da "çok uzak olmayan bir zamanda" fiziksel olarak oynamaya hazır olmalarını beklediğini, ancak akıllarında belirli bir tarih olmadığını söylemişti.



Porter'ın menajeri, geçtiğimiz günlerde normal sezonun geri kalanını kaçırması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun, Mart ayında bir noktada geri dönmeyi planladığını belirtmişti.



Ameliyat olmadan önce, Porter dokuz maçta 9.9 sayı ortalaması tutturmuştu. Murray ise 2020-21 sezonunda 21.2 sayı, 4.8 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Denver, 2021-22 sezonunun çoğunu Murray veya Porter olmadan oynamasına rağmen 36-25'lik bir dereceyle Batı'da altıncı sırada bulunuyor.



