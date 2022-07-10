Murat Sancak'tan transfer açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE VE GALATASARAY"



Olympiakos'tan transfer edilen Henry Onyekuru için düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Sancak, "İyi bir kadro kurduk. Sol kanat eksiğimiz vardı, onu tamamladık. Trabzon'dan Salih'i aldık, Fenerbahçe'den büyük ihtimalle Arda Okan'ı alacağız, Galatasaray'dan Ali Yavuz var. Bunları güzel bir şekilde harmanlayıp, önümüzdeki seneye daha güçlü bir şekle getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Murat Sancak, ayrıca, Mario Balotelli dahil takımdaki birçok futbolcuya teklif geldiğini ancak satmaya niyeti olmadıklarını söyledi.





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