Murat Sancak: 'Ibrahimovic'i seneye görmek isteriz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli transferinin ardından A Spor'da çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Balotelli'nin maliyetinin yüksek olmadığını kaydeden Sancak, "Balotelli ile istediğimiz şartlarda anlaştık. Öyle anlatıldığı gibi deli falan değil. Gayet karakterli bir futbolcu. Ben Balotelli gibi hırslı oyuncuları severim." ifadelerini kullandı.



JOSE FONTE, BRUMA, NANI...



Bruma, Fonte ve Nani için konuşan başkan, "Lille'in kaptanı Fonte gündemimizdeydi, Fransa'da bir takım istemiş. Bruma'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtik. Nani'yi belki biraz zorlamış olsak getirebilirdik, görüştük. Sol ve sağ açık alacağız." dedi.



"BAŞAKŞEHİR BU ÇOCUĞU BIRAKSIN"



Başakşehir'e kaleci transferi için çağrı yapan yönetici, "Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i istiyoruz, bize gelirse 1. kaleci olacak, kalırsa 3. kaleci olacak. Buradan sesleniyorum, bu çocuğu bırakın, milli takımımız kaleci kazansın." diye konuştu.



"SENEYE TAKIMDA GÖRMEK İSTERİZ"



Zlatan Ibrahimovic'i seneye almak istediklerini de söyleyen Murat Sancak, "Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz." mesajını verdi.







