Mullin: "Serbest oyuncu dönemi yüzünden, oyuncular kimya kuramıyor"

Eski Golden State Warriors yıldızı Chris Mullin, serbest oyuncu döneminin ve NBA oyuncularının serbest şekilde hareket edebilmesinin, takım arkadaşları arasında kimya geliştirmede başarısız olmalarına neden olan bir sorun olarak tanımladı.



1985 Draftı'nda yılında Warriors'ın yedinci sırada seçilen ve o takımdaki 12 senelik döneminde beş kez All-Star seçilmiş olan Mullin, şu ifadeleri kullandı:



"En büyük faktör... serbest oyuncu dönemi. Eskiden yıldız oyuncular çok fazla yer değiştirmezdi. Takımlarınızı bu adamların etrafında inşa ederdiniz, tepeye çıkmalarına yardımcı olmak için veteranları dahil ederdiniz, çekirdek aynı kalırdı, kimyaya yardımcı olurdu, ekip çalışmasına yardımcı olurdu."



