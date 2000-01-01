Mullin: "Klay gibi adamların oynamaması, lige darbe vurur"

Eski Golden State Warriors yıldızı Chris Mullin, yakın zamanda sakatlanan Klay Thompson'ın yokluğunun lige nasıl bir darbe vuracağını açıkladı.



Bir önceki sakatlığının iyileşme sürecinin getirdiği uzun bekleyişin ardından Klay, yakın zamanda tekrar sakatlanmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Aşil tendonunu kopardığı haberi, her basketbolsever için üzücü bir haber olmuştu. NBA'e verdiği 18 aylık bir aradan sonra geri dönmeye hazır olan Klay, sezonu şimdiden kapattığından ötürü, bekleyişinin uzamasına mahkum olmuş durumda.



Kariyerinde 13 sezon oynadığı GSW'de 20.1 sayı ortalama ile oynayan eski Warriors efsanesi Mullin, görüşlerini paylaşmak için bir röportajda yer aldı.



Mullin, 2019 NBA Finalleri'nin 6'ncı maçında saha kenarındayken Klay'ın diz sakatlığının izlemenin ne kadar zor olduğunu şu şekilde anlattı:



"Oyunu kendi adına konuşuyor, lig tarihinde hiç kimsenin yapmadığı birçok şeyi yapmıştı. Bir çeyrekte 37 sayı attığında ben de o maçtaydım, hayretler içinde kalmıştım. Üç çeyrekte 60 sayı atmıştı ve bunu topu 11 kez yere vuarak yapmıştı. Ve tanışacağın en mütevazı çocuktur. 60 sayı atar, ve eve kaykayla döner. Açıkça oyun sevgisi, Lakers'ta ve Trail Blazers'ta oynamış olan babası Mychal Thompson'dan geliyor.



Herkes Klay'i çok sever, birçok insan Klay'i yenmek ister. Sadece takım arkadaşları tarafından değil, ligin de en sevilen adamlarından biridir. İnsanlar ona saygı duyarlar, tavrını çok severler. Warriors'ın onu özleyeceği belli ama bu tür adamlar oynamadığında, bu lig için bir darbe olur."



Yakın zamandaki bir güncelleme, Klay'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve iyileşme ihtimalinin tamamen yüksek olduğunu göstermişti.



