KASIMPAŞA'NIN MULEKA PLANI

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYOR

MULEKA'NIN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen Jackson Muleka ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçika basını, futbolcunun transferiyle ilgili son durumu yazdı. Futbocluyla çok sayıda kulüp ilgileniyor.Le Soir'de yer alan habere göre; Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Demokratik Kongolu futbolcuyu kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği oyuncu için 3 milyon Euro'yu kasasından çıkarmaya hazır.Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde.Türkiye'ye adaptasyon sürecini kısa sürede atlatan Muleka, Kasımpaşa'da 12 gol 4 asistlik katkı yapmıştı. Santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabilen Muleka'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro civarında.