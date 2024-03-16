Muçi'den "besleneme" sorusuna flaş yanıt

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muçi'den 'besleneme' sorusuna flaş yanıt
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16 Mart 2024 23:01
Son güncelleme 16 Mart 2024 23:07
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mental olarak güçlenmeleri gerektiğini söyleyen Muçi, "Bence öncelikle takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha güçlenmemiz gerekiyor. Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Sonrasında da bir sonraki maçı kazanmaya hedeflememiz gerekiyor" dedi.

"BESLENEMİYOR MUSUN?" SORUSUNA YANIT

"İleride yeteri kadar beslenemediğini düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Muçi, "Cevabı zor, buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Daha farklı yollar denemek gerekiyor belki gol atmak için. Geliştirmemiz gerekenler var. Önümüzde zamanımız var. Bunların üzerine çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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