Mourinho'dan sürpriz şampiyonluk açıklaması: 'Aday değiliz'

Jose Mourinho, Chelsea-Tottenham maçıyla Stamford Bridge'e geri döndü. Bu mücadele aynı zamanda Roman Abramovich dönemindeki 1000. maçtı. Portekizli teknik adam eski takımına karşı sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamayla, şampiyonluk için aday olarak görmediklerinin altını çizdi.



"BİZ YARIŞTA DEĞİLİZ"



Portekizli teknik adam maç sonunda; "Tottenham şampiyonluk adayı değil. Biz bir at değiliz, yarışta değiliz. Doğru kelimeyi tam bilmiyorum ama biz henüz bir midilliyiz." sözlerini sarf etti.



57 yaşındaki teknik direktör sözlerinin devamında; "Normalde Stamford Bridge'de beraberlik ve ligin zirvesinde kalmak iyi sonuçtur. Maç bittiğinde ise soyunma odasında oyuncularım memnun değildi. Bu harika bir şey. Takımın mentalitesi ve karakteri tamamen değişti." dedi.



FRANK LAMPARD'DAN CEVAP



Maç sonrası Mourinho'nun sözlerine cevap veren eski öğrencisi Frank Lampard; "Jose'nin takımı ligin en iyisi ve zirveye çok yakın durumdalar. Eğer Harry Kane ve Son gibi oyuncularınız varsa, şampiyonluk adayı olmalısınız. Son'un 9, Kane'in 7 golü var. Ciddi yatırım yaptılar, Gareth Bale gibi isim yedekte bekliyor. Sonuç olarak bence şampiyonluk için adaylar ama tabii ki Jose kendi penceresinden durumu nasıl görüyorsa öyle konuşabilir." açıklamasında bulundu.



Jose Mourinho'nun Tottenham'ı ligde 10 maç sonunda Liverpool'la beraber 21 puana sahip ve averaj farkıyla 1. sırada yer alıyor.



