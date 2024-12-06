Mourinho'nun derbi planı hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde sahaya çıkmayı planladığı 11'i netleştirmeye başladı.

, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun derbi planı hazır
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06 Aralık 2024 10:29
Galatasaray ile aradaki 3 puanlık farkı eritmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı.

Teknik direktör Jose Mourinho, galibiyet için gideceklerini ve beraberliği akıllarından bile geçirmemelerini oyuncularının aklına kazıyor. Portekizli çalıştırıcı ilk 11 için farklı denemeler yaparken Osayi-Samuel ve Kostic beklerde yer alacak.

Stoper hattı ise Becao ile Djiku'ya emanet olacak. Orta sahada Amrabat-Fred ikilisi ile Dolmabahçe'ye çıkmayı düşünen Mourinho, Maximin- Szymanski-Tadic ve en uçta da En-Nesyri'yi ilk plan olarak hazırladı.



 
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