Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelişi 1 gün rötarlı olacak

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelişi 1 günlükgecikmeye uğradı.

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Mostafa Mohamed'in İstanbul'a gelişi 1 gün rötarlı olacak
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31 Ocak 2021 00:31
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, işlemleri yetişmediği için İstanbul'a yarın gece 00:45 sularında iniş yapacak.

Mısırlı futbolcunun daha önce Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece İstanbul'da olacağı açıklanmıştı ancak hem futbolcunun kendisinin özel işleri, hem de transfer işlemlerimin bir gün sarktığı belirtildi.

Mohamed'in İstanbul'a iniş yaptıktan sonra Pazartesi günü kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.



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