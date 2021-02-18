Kupa maçında sakatlanan Montero, Fenerbahçe derbisine kadar forma giyemeyecek.
Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol stoper; G.Birliği, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında yok.
Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanan Montero, Fenerbahçe derbisinde ise kadroda yer alacak.
Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol stoper; G.Birliği, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında yok.
Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanan Montero, Fenerbahçe derbisinde ise kadroda yer alacak.