Montella: 'Zihinsel düşüşü kabul ediyoruz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise performanslarını sahaya yansıtamadıklarını, zihinsel bir düşüş yaşadıklarını belirtti.



Kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olmayı da bilmenin gerektiğine işaret eden Montella, "Grup olarak zihinsel düşüşü kabul ediyoruz ve bu mağlubiyeti de kabul ediyoruz. Nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğine de biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Mağlubiyeti kabul ederek rakibimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO