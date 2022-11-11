Montella: 'Kaybetmek istemediğimizi gösterdik'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, 10 kişi kalmalarına rağmen maçı kaybetmek istemeyen oyuncularının takımın ruhunu sahaya yansıttığını söyledi.



Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da maçı kazanmak için sahaya çıktığını kaydetti.



Maça iyi de başladıklarını anlatan Montella, "Sonra bir şeyler kaybetmeye başladığımız ilk yarı oynadık. Ancak oyuncularım büyük bir tebriği de hak etti. Onlarla gurur duyuyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen takımın ruhunu sahaya yansıttılar. Oyuncularım kaybetmek istemediklerini tekrar tekrar performanslarıyla gösterdiler ve serimizi de uzattık. O yüzden futbolcularımı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.



Montella, ilk yarının 13 maçının 8'ini deplasmanda oynadıklarını da hatırlatarak, "Bu bizim için biraz dezavantaj olsa da ikinci yarıda bize büyük avantajlar getirecek bir takvimde oynayacağız. O yüzden buna da hazırlıklarımızı devam ettireceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Hakem hakkında normalde konuşmadığını ancak bugün hakemin performansını da değerlendirmek istediğini dile getiren Montella, "Hakemin maçı çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Benim aldığım hissiyat, hakemin de bugünlük maçta iyi performans gösterdiği." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ