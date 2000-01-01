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Monte Morris, Denver ile kontrat uzattı

Denver Nuggets guardı Monte Morris'in üç yıllığı 27 milyon dolarlık kontrat uzatmasını kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets guardı Monte Morris'in üç yıllığı 27 milyon dolarlık kontrat uzatmasını kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Bobby Marks'a göre anlaşma, Morris'in önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olmasını ve Denver'ın kendisini önümüzdeki sezon herhangi bir potansiyel takasa dahil etmesini engelliyor.

Morris, son birkaç sezonu Nuggets yıldızı Jamal Murray'nin yedeği olarak geçirmişt, geçtiğimiz sezon maç başına 22.4 dakikada 9.0 sayı ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Iowa State çıkışlı oyuncu ayrıca üçlük çizgisi gerisinden %37.8 isabetle oynamış ve dış alanda iyi bir savunma performansı göstermişti.

Denver'ın 2017'de 51'inci sıradan seçtiği Morris, birkaç ay önce Denver'da uzun vadede kalmak istediğinden bahsetmişti.


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