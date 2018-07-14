Monchi'den transfer sorusuna Cengizli yanıt!

Sportif Direktörü, İtalya basınına transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.Monchi, bir süredir ilgilendikleri Ajax'ın yıldızı Hakim Ziyech transferinin zor olduğunu vurguladı."Hakim Ziyech'i transfer edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Monchi, "Cengiz Ünder, Kluivert, Defrel, Perotti, El Shaarawy, Antonucci, Schick gibi oyuncularımız var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmayı düşünmeliyiz. Çok güçlü oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.Chelsea, Liverpool ve Real Madrid'in ilgilendiği Alisson hakkında da konuşan Monchi, "Her zaman Roma'nın iyiliği için kararlar veririz. Şu an Alisson gitmiyor. Cazip bir teklif gelirse düşünürüz" dedi.