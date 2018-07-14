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Monchi'den transfer sorusuna Cengizli yanıt!

Roma Sportif Direktörü Monchi, Hakim Ziyech'in transfer edilip edilmeyeceği hakkında sorulan soruya Cengiz Ünder'e sahip olduklarını belirterek yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monchi'den transfer sorusuna Cengizli yanıt!
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14 Temmuz 2018 01:30
Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalya basınına transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

Monchi, bir süredir ilgilendikleri Ajax'ın yıldızı Hakim Ziyech transferinin zor olduğunu vurguladı.

"GÜÇLÜ OYUNCULARIMIZ VAR"

"Hakim Ziyech'i transfer edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Monchi, "Cengiz Ünder, Kluivert, Defrel, Perotti, El Shaarawy, Antonucci, Schick gibi oyuncularımız var. Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmayı düşünmeliyiz. Çok güçlü oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

"CAZİP TEKLİF GELİRSE..."

Chelsea, Liverpool ve Real Madrid'in ilgilendiği Alisson hakkında da konuşan Monchi, "Her zaman Roma'nın iyiliği için kararlar veririz. Şu an Alisson gitmiyor. Cazip bir teklif gelirse düşünürüz" dedi.



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