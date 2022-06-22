Monaco'da anlaşma tamam: Takumi Minamino

Fransız ekibi Monaco, Liverpool'dan Takumi Minamino'nun transferi için anlaşma sağladı.



Sky Sports'un haberine göre Liverpool'da as kadroya girmeyi başaramayan ancak sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Japon futbolcunun Monaco ile anlaştığı kaydedildi.



Monaco'nun Liverpool'la 15 milyon euroya ek olarak 3 milyon euroluk performans bonusları karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Fransız ekibinin ödemeyi ise 5 eşit taksitte ödeyeceği detayı da haberlerde yer aldı.



27 yaşındaki Japon oyuncu Takumi Minamino, 2020 Ocak'ında 8.5 milyon euroya Red Bul Salzburg'dan Liverpool'a imza atmış, 2021 Şubat'ında ise Southampton'a kiralanmıştı. Minamino geçen sezon tüm kulvarlarda Liverpool'a 22 maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.





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