Molina'nın rotası İtalya'ya kırıldı

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sıradaki isimlerden Nahuel Molina'nın, Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.



İtalyan basını, Boca Juniors ile kontratı sona eren 22 yaşındaki sağ bekin kariyerini Serie A'da sürdürmek istediğini belirterek; Arjantinli futbolcunun Udinese'ye imza atmaya yakın olduğunu yazdı.



Nahuel Molina, bu sezon Boca Juniors forması ile 16 lig maçına çıktı. Sağ bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



