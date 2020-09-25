Misli.com 2. Lig'de 2. hafta tek maçla başladı

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 2. haftası, oynanan tek müsabakayla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Misli.com 2. Lig'de 2. hafta tek maçla başladı
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25 Eylül 2020 19:04
Futbolda Misli.com 2. Lig'in 2. haftası, oynanan tek müsabakayla başladı.

Ligde 2. haftanın açılış karşılaşması, beyaz grupta Hekimoğlu Trabzon ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.

Mücedele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yarın beyaz ve kırmızı grupta oynanacak toplam 18 karşılaşmayla tamamlanacak.



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