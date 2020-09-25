Misli.com 2. Lig'de 2. hafta tek maçla başladı

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 2. haftası, oynanan tek müsabakayla başladı.
Ligde 2. haftanın açılış karşılaşması, beyaz grupta Hekimoğlu Trabzon ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.
Mücedele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yarın beyaz ve kırmızı grupta oynanacak toplam 18 karşılaşmayla tamamlanacak.
Ligde 2. haftanın açılış karşılaşması, beyaz grupta Hekimoğlu Trabzon ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynandı.
Mücedele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yarın beyaz ve kırmızı grupta oynanacak toplam 18 karşılaşmayla tamamlanacak.