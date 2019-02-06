Mircea Lucescu: ''Türkiye'de problem yabancı kuralı...''

''TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK PROBLEM YABANCI KURALI...''

''KULÜP TAKIMINDAKİ ANTRENMANLARI ÖZLÜYORUM''

''IANIS'İ ŞU AN BABASI HAGI İLE KIYASLAMAMALIYIZ...''

, Romanya basınına verdiği özel röportajındaile ilgili de konuştu., Türkiye'nin en büyük probleminin yerli oyuncuların önünü kesen yabancı oyuncu serbestliği olduğunu belirtti.Lucescu, 2019'un kendisi için hareketli başladığını dile getirirken Türkiye'deki yerli oyuncu sorununun da bir kez daha altını çizipifadelerini kullandı.Lille'e transfer olan Zeki Çelik'i örnek gösteren Lucescuşeklinde konuştu.Milil takım antrenörlünün göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren tecrübeli isimdedi.şeklindeki soruyu yanıtlayan Lucescu,ifadelerini kullandı.sorusuna da yanıt veren tecrübeli teknik adamdedi.Hagi'nin gelecekte Romanya Milli Takımı'nın başına geçeceği söylentileriyle ilgili Lucescudedi.