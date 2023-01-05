Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu açıklandı!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı
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05 Ocak 2023 23:39
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesinde muayene edilen Eda Erdem Dündar'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza 'Geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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