Milli tekvandoculardan erken veda

Milli tekvandoculardan Hatice Kübra İlgün 3. turda, Emre Kutalmış Ateşli ise 2. turda Dünya Tekvando Şampiyonası'na elendi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, madalya kazanamadı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 kilo ve erkekler +87 kilo müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, Fiji'den Lolohea Navuga Naitasi ve Japonya'dan Mao Nishida'yı geçerek 3. tura yükseldi.

2017'de gümüş, son iki dünya şampiyonasında ise bronz madalya alan Hatice Kübra, ev sahibi ülkeden Luo Zongshi'ye yenilerek 3. turda turnuvaya veda etti.

Son dünya şampiyonasında bronz madalya elde eden Emre Kutalmış Ateşli (erkekler +87 kilo) de Rus Rafail Aiukaev ile karşılaştığı 2. tur maçını kaybederek elendi.

Şampiyonada yarın kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
