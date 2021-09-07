Milli Takım'da üç isim cezalı duruma düştü

A Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasında Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'da üç isim cezalı duruma düştü
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07 Eylül 2021 22:07
A Milli Takım'ın Hollanda ile deplasmanda oynadığı maçta Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.

Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Hollanda karşısında maça 11'de başladı. 16. dakikada sarı kart gören 20 yaşındaki futbolcu cezalı duruma düştü ve bir dahaki maç oynama şansını kaybetti.

Milli Takım'da 36. dakikada penaltı yaptıran Çağlar Söyüncü de gördü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen bir başka isim oldu. Çağlar 44'te kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı kart gören Ozan Kabak da Milli Takım'da cezalı duruma düşen üçüncü futbolcumuz oldu.

Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Takım'ın Norveç ile Ekim ayında oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.


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