Milli sporcu Selin Şahin'den 'Evde kal' çağrısı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan ülkeye getirilen ve Samsun'da karantinaya alınan milli oyuncu Selin Şahin, "Bu süreci hep beraber el ele atlatmak zorundayız, evlerimizde kalmalıyız. Çünkü bütün sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için hayat eve sığar." dedi.Geçen yıl İtalya'nın Reggio Calabria takımının kadrosuna kattığı, yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu unvanını elde eden milli sporcu Selin Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta başkent Roma'dan Türk Hava Yolları ile Samsun'a getirilerek Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.Selin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantina süresinin yarın dolacağına işaret ederek, yurtta güzel zaman geçirdiğini söyledi.İtalya'ya büyük hayallerle gittiğini vurgulayan Selin, "Yurt dışına transfer olan ilk bedensel engelli sporcuyum ve İtalya deneyimim çok güzeldi. Avrupa'da oynamak çok zor, zorlayıcı hem de öğreticiydi benim için. Ama koronavirüs nedeniyle play-off'ları oynayamadık, yarıda kaldı. Belki çözüm bulunursa play-off'ları oynayabileceğiz. Belki de seneye kalacak belli değil, ama her şeye rağmen İtalya'da oynamak güzeldi." ifadelerini kullandı.Takımdaki tüm sporcuların İtalyan olduğunu ve koronavirüs sonrası tüm sporcuların evlerine döndüğünü aktaran Selin Şahin, "Diğer İtalyan sporcularla beraber kulüpte kalıyorduk. Ancak, herkes salgından sonra evine döndü. Ben bir süre yalnız kalmak zorunda kaldım. Çok farklı bir ülkedeyim, kendimi çok güvende hissetmiyordum. Samsun'a geldikten sonra kendimi daha güvende ve huzurlu hissediyorum. Kendi evimizde olmasak bile bizi evinde hissettirmek için çabalayan bir sürü insan var burada." diye konuştu.Selin Şahin, karantina sürecinde İngilizce ve İspanyolca öğrenmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:"Karantina süreci Samsun'da çok keyifli geçti. Sosyal mesafemizi koruyarak diğer karantinadaki arkadaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyorduk. Gençlik ve Spor Bakanımız bizlere kitap göndermiş, onları okuduk. Diğer taraftan ben dil öğrenme çabasındaydım. Bir taraftan İngilizce diğer taraftan İspanyolca öğreniyordum. Çünkü böyle boş zamanı değerlendirmek çok önemli. Bol bol spor yaptım."Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine kendilerine çok iyi baktıkları için teşekkür eden Selin Şahin, şunları kaydetti:"Biz burada karantina sürecini bitirmek üzereyiz, evlerimize döndüğümüzde karantinaya kendi şehirlerimizde ve evlerimizde devam edeceğiz. Çünkü büyük bir sorunun içindeyiz. Bu süreci hep beraber el ele atlatmak zorundayız, evlerimizde kalmalıyız. Çünkü bütün sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için hayat eve sığar, lütfen birlikte evde kalalım."