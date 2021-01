Milli motosikletçi Öncü kardeşler kaza sonrası taburcu edildi

Sakarya'da bulundukları minibüse tırın çarpması sonucu hastaneye kaldırılan milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşlerin tedavisi tamamlandı.



Akyazı ilçesinde dün meydana gelen kazanın ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Can Öncü ile Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Öncü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.



Öte yandan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öncü kardeşler ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu evinde ağırladığı fotoğrafa yer verdi.



Sofuoğlu'nun "Can Öncü iyi, çok şükür hiçbir sıkıntı yok." notunun yer aldığı paylaşımda, Can Öncü'nün sağ kolunun dirseğe kadar alçıya alındığı görülüyor.



Mehmet Ali K. idaresindeki 47 AAP 432 plakalı tır, dün Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüse çarpmış, kazada Can Öncü'nün (17) kolunda kırık ve zedelenmeler oluşmuştu.