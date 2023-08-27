Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu Avrupa şampiyonu oldu
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27 Ağustos 2023 16:37
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 16:45
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.

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